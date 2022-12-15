近年來我國運動選手於國際賽會表現亮眼，屢創佳績，2020東京奧林匹克運動會後，因疫情延期的2022杭州亞洲運動會也將在2023年9月舉辦，除選手教練持續努力不懈的訓練外，教育部體育署對國家運動訓練中心硬體設施也持續優化中，興整建計畫進入第3年，截至目前第三期計畫已完成工程包含國訓中心大門整新、射箭項目相關訓練場地擴建等，提供選手完善的競技運動培訓環境，以作為選手最堅實的後盾。

行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」起，以分期分區方式逐步完善各項設施。體育署已於第一期計畫及第二期計畫完成選手主要培訓所需的戶外訓練場、綜合集訓館(含14種運動項目及重量訓練室)、公西靶場及東部訓練基地；此外並重新整建宿舍及餐廳，提升教練選手的生活環境品質，讓選手在訓練之餘，也能好好放鬆休息。

第三期計畫自109年起執行，國訓中心園區內培訓設施持續優化，整體培訓環境再升級。今(111)年為執行的第3年，第一個完成的工程就是在今年6月21日啟用的全新大門，整體大門外觀呼應對面的高雄國家運動場，中央大道並配合主軸線落實人車分道，展現國家級訓練中心門面氣勢。隨後於今年7月完成的是射箭場設施的優化工程，為配合反曲弓及複合弓項目的選手訓練，除擴大射箭場訓練場地，並增建相關附屬空間(含調弓室、運科室、觀察室、會議室、休息室等)，目前選手們已進駐培訓使用，教練選手們對於新完成的射箭場表示相當滿意。

體育署即將於112年起接續辦理棒壘球場設施改善、建置風雨投擲場與全區環場訓練跑道及公共設施景觀優化改善，國訓中心基地範圍內之相關硬體設施改善，預計可於113年底完成。另於國訓中心旁之士校營區基地，規劃新建之游泳館及網球場，經與代辦機關內政部營建署、委託建築師及單項協會多次進行研商討論，目前正持續辦理設計作業，最快可於112年底辦理工程招標作業，整體興建作業預計115年完成。

計畫執行過程中，為避免影響選手培訓，均有相關配套措施及替代場地，培訓環境升級的作業持續進行，相信於第三期計畫完成後，將提供選手更好的訓練環境，可以讓選手在無虞的運動訓練環境下全力備戰，持續提升競技運動實力，也期許選手們於國際賽會上，不斷有更快、更高、更好的成績。