2014年在花蓮林田山區發生一起失蹤案件，80歲的彭姓阿嬤原本開心跟著家人出外旅遊，結果卻在上完廁所後離奇失蹤，5天後被搜救人員平安找到，而且阿嬤只是看起來有些疲憊，身體沒有任何傷痕，阿嬤跟家人說她是跟著一位穿紅衣的女人一直往山裡走，之後就一直都待在溪邊的大石頭，每天晚上都有一對老夫妻來陪她聊天，讓她安心，不過就在阿嬤平安獲救回到家裡，一個禮拜後阿嬤的姪孫就出意外身亡，讓人感到不寒而慄。

台灣山區充斥著不少靈異的故事，廣為在山友及民間流傳，其中多年前出現在台中大坑山區的「紅衣小女孩」事件，甚至拍成膾炙人口的電影，也引起民眾熱議。但台灣民間傳說「魔神仔」的案例也層出不窮，神秘的傳說與真實的案例，讓人不得相信山林間似乎真的存在某種不為人知的靈體。今晚9點請準時鎖定《中時新聞網》《黑幕搜奇組之戴組長說書》YOUTUBE官方頻道，請大家一起進入「魔神仔」的事件實境。

今晚重要新聞將針對近來台中連續發生驚悚桶屍案，與讀者分享2014年發生再在花蓮林田山林業園區，一起讓人匪夷所思的魔神仔牽走老阿嬤的詭異遭遇。

阿嬤陷結界失蹤5天，就在這塊大石頭下方獲救。 (中時資料庫)

軍警消動員數百人搜尋多日，未料阿嬤就在眼前竟無人發現。(中時資料庫)

2014年6月28日，住在新竹的一名彭姓阿嬤，跟團到花蓮縣萬榮鄉林田山林業文化園區遊覽，沒想到上完廁所卻突然失蹤人間蒸發，警消動員數百人搜救多日都沒有阿嬤蹤跡，但四天後，她卻奇蹟似的在溪床上被尋獲。

阿嬤事後透露，她是被一名撐紅傘、穿紅衣的小女孩牽著走常人難以走進的溪床，四天中，還遇上諸多不可思議的靈異事件，讓她宛如生存在「異次元空間」，種種離奇的過程與遭遇，就在今晚9點的節目中為讀者一一揭開。