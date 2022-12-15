台北101跨年煙火大秀，多種來自台灣和歐洲的新穎花色煙火將亮相。（台北101提供／張芷瑜台北傳真）

台北101跨年煙火秀，30秒動畫搶先曝光。

2022即將邁入尾聲，台北101今年以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，透過精彩跨年煙火大秀關懷世界，同時鼓舞士氣，也同步曝光30秒精彩煙火動畫影片，這次有許多創新，包括首次在建築四面的360度全方位展演、創新花色的無屑少煙煙火等，盼給民眾耳目一新的感受。

台北101表示，此次以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，希望用「光」帶著大家一起跨越新年，並以跨年煙火大秀祝福也期待所有人能「閃耀夢想」，正如光代表了希望、夢想和未來，一起優雅、豐盛，歡樂的享受跨年。

本次跨年大秀維持倒數後展演300秒，多種來自台灣和歐洲的新穎花色煙火將亮相，包括和平鴿、笑臉以及生命之樹，同時搭配最新無屑低煙技術，此外，除了全新T-Pad 燈網，今年首度結合光束燈、雷射等戶外光效展演，加上煙火、多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全感官沈浸大秀。

特別的是，過去僅於大樓北面展演，今年在大樓其他三面新增高光雷射，實現四面360度全展演，除讓創意表現更加豐富之外，也讓各角度觀看的民眾都能夠共同享受濃郁的過年喜悅。

另外，台北101今年也首次在耶誕周末打造耶誕燈光秀，在12月23日到12月25日連續三天每晚18點05分首映，每15分鐘展演一場150秒大秀，希望從耶誕開始就讓所有民眾準備迎接跨年大秀。