警方循線下，將羅男逮捕到案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄名叫「佛祖」的42歲羅姓男子日前在鹽埕區民宿吵鬧遭逮，近期又傳出他在新興、前金一帶旅館「砸店」，破壞房間內的家電、寢具以及沙發等家具。新興分局日前獲報，循線下於昨日將他逮捕，因羅男5字姓名最後2字真的叫「佛祖」，員警看證件時還以為自己看錯。據了解，目前新興區有3家、前金區有1家業者受害，損失約20多萬，全案依毀損罪移送法辦。

羅男於12月5至13日，前往新興區、前金區等4家旅館投宿，要離開時將房間內的電視、快煮湖等電器以及床、枕頭、棉被等寢具和沙發等家具破壞，業者見狀氣炸報警。

新興分局中山路派出所獲報，調閱旅館附近監視器，鎖定羅男，並於14日發現他正前往南華路上旅館投宿，於是派遣員警前往將他逮捕。

據了解，羅男遭員警逮捕帶返所後，向員警辯稱是因為近期和女朋友吵架，情緒低落才會到旅館破壞洩憤，羅男共造成新興區有3家、前金區有1家旅社業者受害，損失約20多萬，全案訊後依毁損罪移送高雄地檢署偵辦。

羅男脫序行為不止一次，日前曾在鹽埕區的民宿吵鬧遭民眾報警檢舉，員警到場時，他見警拔腿就跑，逃跑過程中將背包丟到路邊，隨後仍遭員警逮捕，並從包中查獲安非他命及吸食器，訊後依《毒品危害防制條例》移送法辦。