警政署長黃明昭（中）與警政署督察室副主任黃中華（左）以及高雄市警察局長林炎田（右）召開會議，要求警界同仁能整飭風紀並加快掃黑。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

會議中，有許多警界高層一同出席，宣示整飭風紀的決心以及加快掃黑作業。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近期台灣警界傳出多起風紀問題，警政署長黃明昭今日「回娘家」，上午到高雄市政府警察局召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會」，要求整飭警界風紀以及加快掃黑作業。

近期傳出警界高層出入台北88會館風月場所、台南多名員警涉嫌包庇肇逃遭送辦交保、員警喝花酒等風紀案件，令警界風紀出現動搖。為此，黃明昭今日率刑事警察局局長李西河、警政署督察室副主任黃中華等重要幹部，召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會」，要求各單位要有決心，務將整飭警風紀、掃黑工作落實推動執行。

黃明昭於會中宣示，風紀是警察命脈，應以防處為首要，各單位幹部應落實走動式管理，挖掘問題及早反映處置，面對任何風紀案件均須破除情面追究到底。

黃明昭說，掃黑是治安維護中最為重要的工作之一，指示對於販毒、詐欺等不法分子經溯源多與幫派組合有關，除惡務盡，透過系統性掃黑，展現強力打擊不法之決心。

高雄市政府警察局長林炎田同時要求各單位，針對風紀案件應主動介入，不容許任何違法犯紀之情事發生；針對掃黑部分，則持續加強蒐報幫派組合成員活動情形，對不法分子圍事或投資經營行業處所強力掃蕩，並結合第三方警政，澈底溯源刨根。

據警察局統計，今年度高雄市政府警察局共檢肅治平目標到案75件，查獲成員460人，與去年同期比較增加26件、147人，未來將持續掃蕩並透過區域聯防機制相互支援，嚴防不法人士利用年前從事非法活動。