台中市政府警察局8日舉行破案記者會，副市長陳子敬當場頒發破案人員獎金，展現台中市打擊犯罪高強度量能。（張妍溱攝）

台中市政府警察局8日舉行破案記者會，副市長陳子敬當場頒發破案人員獎金，警方指出，配合內政部警政署執行「威力掃蕩專案」，強勢執法掃蕩不法，展現打擊犯罪高強度量能，若發現有不法情事，立即聲請強制處分，以刑事及行政處分雙管下，阻斷其經濟來源，瓦解黑道幫派，斬除社會治安亂源。

刑警大隊偵七隊在記者會指出，日前查獲50多歲蕭姓犯嫌謊稱水電包商，卻擁槍自重，警方查獲，蕭嫌改造9mm M4衝鋒槍1把、改造ARMED FORCES手槍2把、改造WALTHER PPK手槍1把、彈匣4個，裝彈器1個、手槍槍套4只。

警方調查，蕭姓犯嫌在中部地區流竄販賣第一、二級毒品，日前在檢察官指揮下，警持搜索票執行，於其藏匿處起獲長槍1枝、短槍3枝、子彈120顆、毒品海洛因、安非他命、卡西酮、現金9萬餘元，並發現逃亡逾4個月的陳姓毒品通緝犯，當場逮捕。

台中市警局長蔡蒼柏表示，警方強勢掃黑及展現打擊犯罪永不停歇之決心，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面淨化治安環境，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，本局必定立即打擊、嚴辦到底。

台中市警察局指出，年關將近，為提供民眾安居樂業的生活環境、讓市民平安好過年，持續針對「掃黑、肅槍、緝毒及打詐」4大治安重點工作積極佈線查緝，強勢執法，穩定社會治安、展現政府執法決心。

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