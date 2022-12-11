警方在黃男住家中查獲改造手槍、改造工具等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男購買學習的槍械圖鑑。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心月前溯源槍械案時，發現高雄59歲黃姓男子涉有重嫌，多日循線下，鎖定黃男住處，於日前埋伏，將正返家休息的黃男逮捕，並在屋內發現改造槍械工廠，查獲改造手槍以及工具等證物。黃男辯稱，因平日務農，還要照顧家中重度智能障礙的哥哥，生活入不敷出，見改造槍枝有利可圖才會犯案。全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪移送法辦。

據了解，黃男因家中有重度智能障礙的哥哥，平日務農收入又不多，見改造槍械後能夠賣給黑道幫派成員，認為有利可圖，於是在今年10月間起，從網路上看教學、購買槍械相關書籍學習如何改造槍械外，甚至還去買改造手槍，想透過實體的範例，加快改造技術。

南打中心月前溯源槍械時，於12月初鎖定黃男涉有重嫌，經多日蒐證，鎖定黃男於大社區住家，並於7日上午在外埋伏，當黃男務農返家時，見到家門前有數名員警荷槍實彈，如此大陣仗也令他相當錯愕。

隨後黃男遭到警方逮捕，並從家中查獲1把改造手槍、2顆子彈、槍管、13顆裝飾彈、2片底火、5把瓦斯鋼珠槍等，也在一旁查獲電鑽、砂輪機、檯鉗、固定鉗等改造工具以及2.84公克安非他命毒品。

據了解，黃男常用修理割草機為由，購買改造槍械相關工具，而改造手槍從何購入？黃男辯稱是到跳蚤市場買的，僅作為自己欣賞使用，並未警方不採信，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，並持續溯源毒品來源、向下肅清黃男工廠是否流出槍械。

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