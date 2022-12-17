陳姓男子涉嫌改造槍械，警方搜出槍械及改造工具，以及沖天炮和手銬及刑警背心。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

陳姓男子涉嫌改造槍械被送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

23歲陳姓男子平時以打工維生，不過他卻網購買模擬槍，涉嫌改造成可擊發子彈的槍枝，高雄警方昨天跨區與桃園警合作，在他桃園住處搜出槍彈，還有改造工具，另外還發現沖天炮，疑似是想取沖天炮火藥造子彈甚至還有手銬和刑警背心等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

小港分局利用大數據資料庫分析，發現桃園龜山區一名23歲的陳姓男子，頻頻網購模擬搶，涉嫌非法改造槍械，會同桃園市政府警察局龜山分局、刑事局偵查第六大隊偵一隊等單位，於16日至陳嫌住處執行搜索。

果然在他家查扣1枝JP 935巴西金牛座改造手槍，槍管已貫通、1枝掌心雷手槍、1枝Walther PPQ M2氣動槍，、另外，5顆改造子彈、12顆裝飾彈、鞭炮火藥、以及砂磨機、電鑽、鑽頭、尺規、銼刀等改造工具，以及沖天炮，甚至還有刑警背心和手銬等物。

陳男擁槍自重，對於改槍原因不願多交代，加上他又藏有刑警背心，警方懷疑案情不單純，全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將陳嫌解送桃園地方檢察署偵辦。