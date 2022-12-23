桃園市平鎮文化公園地下停車場智慧停車管理設備採全新3.0技術。（蔡明亘攝）

桃園市平鎮文化公園地下停車場將規畫家長臨停接送時段與計程車午間休息時段，提供1小時免費停車優惠。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦（右六）今早視察平鎮文化公園地下停車場。（蔡明亘攝）

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程2020年發生崩塌事故釀1死2傷，桃市府交通局與廠商將結構改為鋼構設計，經台大地震工程研究中心結構外審通過，同年11月復工，再經2年疫情和缺工缺料影響，如今終於完工，預計農曆年前啟用，提供232席汽車停車位，採智慧停車管理系統，有望紓緩附近商圈與社區車位不足問題。

平鎮文化公園地下停車場工程總經費4.95億元，2020年4月因結構技師計算疏失，低估載重面積與覆土厚度，導致崩塌事故發生。交通局與承包廠商緊急搶救，改為鋼結構設計，並與廠商討論相關損害賠償，經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過後，同年11月復工重建，又面臨2年來疫情、缺工、缺料影響，如今終於完工。

桃園市長鄭文燦今視察表示，重建後的平鎮文化公園停車場，總樓地板面積約2600坪，提供232席汽車格，考量公園緊鄰文化國小，也規畫家長臨停接送時段與計程車午間休息時段，提供1小時免費停車優惠，可提供國道客運轉乘者停車月票優惠。管理中心還有復興航棧進駐，提供餐點與繳費服務，打造複合式停車場。

鄭文燦提到，地面公園以客家與埤塘意象設計，結合公共藝術「出水芙蓉」及轉運站主題的共融遊戲場，增加公園觀賞和娛樂性，待公園完成後將正式啟用停車場對外營運。

鄭文燦說，平鎮文化公園停車場幾經波折，完成依法求償移送程序，在招標規範與履約管理方面得到寶貴經驗，重新檢視無梁款設計的建物並確定安全無虞，期許能讓平鎮鄉親充分運用此停車場，紓解周邊社區與商圈的停車需求。

交通局長劉慶豐指出，智慧停車管理設備採全新3.0技術，包括綠能智慧充電樁及支援電子票證、信用卡、手機線上支付等，增加便利性。另也加強智能車牌辨識、車位在席、車道即時影像螢幕、智慧尋車系統等功能，並規畫友善標示，包括樓層分色引導、配置婦幼、無障礙、重型機車與電動車優先停車等席位。

交通局停車管理工程科表示，12月天候不佳，地面公園還有部分植栽仍在種植養護中，部分停車收費系統尚須測試穩定度，近期取得使用執照後，會先提供鄉親測試使用，暫不收費，目前預計農曆年前可啟用。