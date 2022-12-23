桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程2020年發生崩塌事故釀1死2傷，桃市府交通局與廠商將結構改為鋼構設計，經台大地震工程研究中心結構外審通過，同年11月復工，再經2年疫情和缺工缺料影響，如今終於完工，預計農曆年前啟用，提供232席汽車停車位，採智慧停車管理系統，有望紓緩附近商圈與社區車位不足問題。
平鎮文化公園地下停車場工程總經費4.95億元，2020年4月因結構技師計算疏失，低估載重面積與覆土厚度，導致崩塌事故發生。交通局與承包廠商緊急搶救，改為鋼結構設計，並與廠商討論相關損害賠償，經台灣大學地震工程研究中心結構外審通過後，同年11月復工重建，又面臨2年來疫情、缺工、缺料影響，如今終於完工。
桃園市長鄭文燦今視察表示，重建後的平鎮文化公園停車場，總樓地板面積約2600坪，提供232席汽車格，考量公園緊鄰文化國小，也規畫家長臨停接送時段與計程車午間休息時段，提供1小時免費停車優惠，可提供國道客運轉乘者停車月票優惠。管理中心還有復興航棧進駐，提供餐點與繳費服務，打造複合式停車場。
鄭文燦提到，地面公園以客家與埤塘意象設計，結合公共藝術「出水芙蓉」及轉運站主題的共融遊戲場，增加公園觀賞和娛樂性，待公園完成後將正式啟用停車場對外營運。
鄭文燦說，平鎮文化公園停車場幾經波折，完成依法求償移送程序，在招標規範與履約管理方面得到寶貴經驗，重新檢視無梁款設計的建物並確定安全無虞，期許能讓平鎮鄉親充分運用此停車場，紓解周邊社區與商圈的停車需求。
交通局長劉慶豐指出，智慧停車管理設備採全新3.0技術，包括綠能智慧充電樁及支援電子票證、信用卡、手機線上支付等，增加便利性。另也加強智能車牌辨識、車位在席、車道即時影像螢幕、智慧尋車系統等功能，並規畫友善標示，包括樓層分色引導、配置婦幼、無障礙、重型機車與電動車優先停車等席位。
交通局停車管理工程科表示，12月天候不佳，地面公園還有部分植栽仍在種植養護中，部分停車收費系統尚須測試穩定度，近期取得使用執照後，會先提供鄉親測試使用，暫不收費，目前預計農曆年前可啟用。
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