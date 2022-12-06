立法院民進黨團主張再修公職人員選罷法，要納入排黑條款。中廣董事長趙少康表示，掃黑要從民進黨內部做起，不要說嚴以待人、寬以律己，現在連民進黨內都黑影幢幢，怎麼去掃黑？難道民進黨執政6年多不知道自己有黑道？笑死人。

趙少康說，民進黨主張排黑若不能先嚴以律己，當然就會被質疑不誠懇、不務實；民進黨應該先自清，如果連這都做不到怎麼治國？

趙少康指出，民進黨完全執政後有很多資源，卻也因此傳出警察高官要拜會民進黨內某黑道背景重要人士；警察應該不分黨派效忠國家，現在要效中某個政黨、派系、個人，把國家體制搞得多混亂，如果將來連軍人都要這樣搞，就很危險。

趙少康也提到，外界一般認為館長是綠營，如今偶爾批民進黨就被警告要穿防彈衣，這什麼話？

對於內政部長徐國勇因病請辭，趙少康說，徐國勇吵架聲音蠻大的，不太像身體不好的樣子，可能是因為行政院長蘇貞昌要繼續幹，所以徐就自己稱病辭職，但這也把民進黨布局打亂，因為民進黨原來想說1月立法院休會再說。

趙少康表示，蔡英文總統讓蘇貞昌行政院長幹這麼多年就是為了壓制副總統賴清德，未來當然也不排除選總統，若之後行政院長換前副總統陳建仁，也是蔡的人。