由印刷電路板（PCB）廠霖宏(5464)旗下霖雲國際開發斥資約13億元投資興建、委託洲際酒店集團（IHG）以精品酒店品牌「英迪格」經營管理的阿里山英迪格酒店，將自明（18）日起開放試營運，成為當地首家國際品牌酒店，預計2023年春節前全面營運啟用。

阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛表示，酒店為阿里山30年來最新開業飯店、也是雲嘉南首座黃金級綠建築，期許能帶來旅遊新氣象，同時增加在地就業機會、吸引青年返鄉，呼應品牌的鄰間文化、與鄰里共生，同時展現IHG的待客之道，親切接待每位到訪旅人。

阿里山英迪格酒店座落在台18線阿里山公路57.6公里、海拔高度約1280公尺的「巃頭」處，為進入阿里山森林的首道閘口，可眺望玉山群峰，天氣好甚至能看見南橫山脈，鄰近的隙頂山、象山可盡收眼底。

阿里山英迪格酒店為地上6曾、地下2層的黃金級綠建築，由新加坡MOD設計公司操刀，以阿里山的自然與人文風景為靈感，打造充滿當地特色元素的建築。酒店設有4種房型、84間山景客房與套房，坪數介於11～23坪間，每間均有私人陽台及戶外沙發座位。

阿里山英迪格酒店客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思，以紅、藍色設計營造2種不同視覺，並將台灣藍鵲化身為守護旅人睡眠的床頭夜燈。浴室空間將編織紋理融入在牆面，並把螢火蟲意象點綴於牆面，突顯阿里山的乾淨空氣、森林與水源。

此外，阿里山英迪格酒店設有ton'u kitchen粟餐廳，名稱源自鄒族主食小米的鄒語，集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，演譯出多層次環球美饌。亦設有153平方公尺的ehohamo神話宴會廳，適合中小型會議、商務宴客、尾牙宴會等需求。

阿里山英迪格酒店表示，試營運期間包括’a veo veo yu酒吧、景觀戲水池、水療池、健身房與觀星平台等頂樓設施暫不開放，預計2023年農曆春節前夕全面營運啟用，春節期間入住的旅客即可享受館內所有設施。

阿里山英迪格酒店試營運期間推出「無盡藏專案」，入住精品房含ton'u kitchen粟餐廳晨光早餐、再送阿里山森林遊樂區入園門票2張，目前以聖誕節、跨年元旦假期與農曆春節詢問度最高。