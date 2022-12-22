有最美圖書館稱號的桃園市立圖書館新總館於17日開館試營運，深受民眾喜愛，不少民眾攜家帶眷到新總館朝聖。（桃園市立圖書館提供／陳夢茹桃園傳真）

有最美圖書館稱號的桃園市立圖書館新總館於17日開館試營運，人流採總量管制，每小時控制在2000人次，開館首個周末人潮爆滿，達到高峰後隨即採取1進1出模式，開館短短4天累計進館人次已達8萬2151人次。本周末更將邀請到漫畫家醫師雷亞舉行講座，線上報名、現場報到就送1本漫畫書，而聖誕節當天更開設漫畫課程，現場教導民眾畫漫畫。

桃市圖新總館由「圖書館棟」與「電影院棟」共構，圖書館館內藏書豐富，可滿足所有年齡層的市民，1樓還有日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及星巴克進駐，率先於17日開幕試營運，電影院棟則預計明年5、6月開幕。市圖統計，自新總館17日開幕以來，除了周一休館外，截至21日累計進館人次已達8萬2151人次，由於館舍可容人數為2000人，因此採取總量管制，只要入館人數滿2000人便會採取1進1出原則。

市圖表示，為歡慶開幕，新總館也跨界與全家便利商店合作，20日起至明年3月底，民眾可至系統上預約新總館的書籍，便能到桃園任何一家全家便利商店取、還書，取書費用為50元，還書費用為45元，試辦期間還會贈送25元購物金序號，可於全家消費折抵，目前民眾申請狀況也相當踴躍，鼓勵民眾多利用該功能，可遠端享用新總館的豐富藏書。

新總館開幕試營運後，最受歡迎的區域莫過於最大漫畫區，市圖說，這周末祭出聖誕節「漫畫家也瘋狂」系列活動，24日邀請到桃園精神科醫生林子堯、筆名雷亞來舉辦講座，只要線上報名且現場報到就送1本漫畫書，數量有限送完為止；25日聖誕節當天則請到2009年以台灣首部長篇諷刺政治漫畫書《馬皇降臨》引發注目老師韋宗成，在現場教授民眾如何畫漫畫，報名人數有限，提醒熱愛漫畫的民眾千萬別錯過。