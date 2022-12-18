2022高山茶都·嘉義—茶·時尚活動進入倒數，持續低溫仍不減民眾熱情，仍有不少民眾到場參與。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

雯翔舞團輪番為民眾帶來不同舞蹈類型的精彩演出。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2022高山茶都·嘉義—茶·時尚活動進入倒數，持續低溫仍不減民眾熱情，仍有不少民眾到場參與，嘉義縣長翁章梁誠摯邀請，表示今是活動最後一天，呼籲還沒有前往觀賞的鄉親，把握時間前來體驗最時尚的茶文化活動！

嘉縣文化觀光局表示，今年主題以茶文化時尚為主，在會場中能看到許多經典與時尚的結合，運用不同的文化，讓民眾對茶文化有不同的想像，除了「茶·時尚」主題館、「茶·無限館」、以及集結不同攤商風格與創意打造的「茶·生活」與「茶·態度」館，都讓民眾在寒風低溫下，也能靜心欣賞每一個館的巧思。

另活動現場也有文化傳承與創新，以及許多民眾喜愛的茶品小物，包括不同種類的茶器、服裝、特色小物，以及不同種類的食品，有咖啡，以各種茶為主題製成的點心、飲品，活動期間獲得嘗鮮民眾好評價。

文觀局說，今年將茶文化以非常親民的方式呈現，以時尚品茶與民眾能感同身受的場景藝術、現場體驗為主，完整地將茶文化帶入民眾的生活，體現喝茶也可以很時尚的概念，像是設計師陳俊良聯合吳律謙、紀信成、鄭志仁、吳兆炘打造「品茗室」讓民眾能聯想到嘉義經典的代表，百年的茶文化、歷史傳承故宮、高雅的蘭花，通通匯聚其中，體現嘉義是台灣文化傳承之最，更是讓世界認識台灣的好所在。

另主題館還有設計師溫筱鴻率領6位設計師，將在茶的顏色、茶的風味、茶的文化、茶的香氣在時尚的華服中暈染、綻放。

「茶·無限」館由趙蘭清與徐瑞芬瓷繪藝術家以春夏秋冬品茶景色置入，讓民眾能夠想在不同時節品茶的畫面，作品令人驚艷。