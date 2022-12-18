民眾黨籍新竹市長當選人高虹安近日因涉嫌浮報助理費遭北檢調查，16日以60萬元交保，沒想到當天就有民眾闖入北檢，在頂樓國旗旗桿懸掛民進黨黨旗，引發熱烈討論。對此，前綠委李俊毅呼籲，此案一定要趕快破，否則在北檢升旗的那位民眾，可能會成為2024年摧毀民進黨繼續執政的大英雄。

李俊毅昨（17）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，他認為該民眾聰明絕頂、用這種方式（在地檢署升黨旗）告訴來全國所有民眾「司法就是民進黨的」，此舉真的太高招了，「要我也想不出來」。

李俊毅喊話民進黨，一定要高度重視這件事，這有可能是民進黨政權垮掉的前兆。他直言，因為只要氣氛被炒熱起來、過半民眾都相信，司法就是被民進黨操縱後，那麼民進黨就完蛋了！

李俊毅坦言，他認為民進黨對付高虹安的戰略是「錯誤的清晰」，他提到，自己在選前曾呼籲民進黨立院黨團總召柯建銘不要再打高，「我講過，可以把（之前錄影的）帶子調出來看」，因為再打下去只是讓高當選。而後來高當選後，李俊毅也認為這是意料中的事情，並判斷相關政治動作會到此為止，結果還是繼續下去。