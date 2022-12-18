有時真正辛苦的並非工作本身，而是工作時需要應付同事各種情緒化與心機，《旺好運》運勢專欄指出，天蠍座、天秤座、處女座在職場上很難搞，因各有自己的一套做事風格，不僅打亂了身邊同事的工作流程，甚至影響到寶貴時間，讓許多人覺得和他們共事非常累。

▍第三名：天蠍座

天蠍座認為在職場上不是來交朋友的，所以常常會給人一種冰冷的形象，而且他們懂得察言觀色，每個人做了什麼事情都會記下一筆，這也會讓同事對他們有很強烈的防備心。

▍第二名：天秤座

天秤座其實很好相處，只是如果當同事的話，往往要幫他們做很多決定，因為他們總是反覆不定，讓大家很難做事情，不僅讓工作流程打亂，還會影響同事的寶貴時間。

▍第一名：處女座

處女座不管是同事還是主管都很難相處，原因是他們一直採取高標準來看待工作的每一件事情，雖然是為公司好，也具有專業性，但也因為這樣讓許多人認為太辛苦和難搞。