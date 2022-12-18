大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國大陸走出疫情已成定局，此一趨勢不會再逆轉，但現階段感染高峰期馬上來臨，要為新一輪疫情做好2至4個月的準備，尤其是要保護好老年人。

據《第一財經》報導，在18日上午的上海新冠病毒感染醫療救治培訓會上，知名防疫專家張文宏表示，中國接下來社區層面的基層醫生將面臨99%以上的新冠防疫壓力，來避免患者大量衝擊2級、3級醫院，同時2級、3級醫院需要做好重症救治，才能將病死率降到最低。

與此同時，在2022年中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上，張文宏表示，在現階段感染高峰期馬上來臨之際，對老年人要有非常好的保護。從上半年上海情況來看，最終發生重症的大多數是老年人，或有心血管、腎臟和腫瘤等疾病的人群。

他強調，如果老人沒打過疫苗，應該降低活動度，出門一定要戴口罩。去見老年人的時候，也要戴好口罩再去。最終希望老年人注射疫苗，有更好的藥物能夠去保護他們。他強調，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉。」

張文宏表示，上海已進入新冠病毒快速感染、病例數指數級上升階段，要做好這波疫情將持續2至4個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。

他說，面對新一波疫情，無症狀、輕症病人大部分將採取居家或在社區醫療機構治療，估計99%的患者會集中在基層社區醫療機構，社區醫生將面臨有史以來最大規模的新冠感染浪潮。

他指出，目前各種研究顯示，人類接種疫苗後，病毒演變的數量大幅度減少。最終只有Omicron毒株勝出。這個毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，而且它的R0值已經接近16至18左右的水平，從Omicron毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難。