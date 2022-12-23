中國正面臨新一波大規模疫情高峰，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光表示，要快馬加鞭加強疫苗接種，特別是老人。他稱：「第4劑疫苗一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」並預計「春天來臨時是全國疫情好轉時」。

曾光22日在「2022網易未來大會創新力論壇」以「這波疫情風暴的成因和對策」為主題發表演講。他說：「這次感染風波來得很重，一個特點是給我們普及了自然免疫。現在我們加強疫苗接種要快馬加鞭，特別是要對老年人還沒被感染的，對醫務人員，對和公共接觸比較多的人員，要率先進行疫苗接種。」

他強調：「不管是以前打了2針還是3針的人員，都可以開始打第4針了。第4針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

曾光解釋，現在感染的人大多數都是接種了2劑或3劑的滅活疫苗，即是同源免疫，同源免疫的效果明顯不及變換接種另一種技術平台製成的疫苗，如蛋白重組疫苗或腺病毒載體疫苗。特別是現在腺病毒載體疫苗有霧化吸入疫苗，效果很好。

此外，他提到，中國大陸疫情還會持續兩三個月，會橫跨元旦、春節，也就是到春天來臨時，是疫情好轉的時候。

中國絕大多數民眾接種了減活疫苗，但其實中國目前已經有13款疫苗獲批，涵蓋滅活疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗等，涉及中國生物、科興中維、康希諾、智飛生物、康泰生物、萬泰生物、神州細胞、三葉草生物、威斯克生物等。

在全球新冠疫苗扮演重要角色的mRNA 疫苗，目前尚無中國本土企業批准。不過，根據公開資料，中國有國藥中生復諾健、石藥集團、斯微生物、艾博生物、麗凡達生物、藍鵲生物、康希諾等至少十家企業正在研發 mRNA 疫苗。