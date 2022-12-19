高雄市衛生局專員黃英如分享「心理急救核心行動實務演練」及「心理急救核心行動實務演練」。（慈濟基金會提供／林瑞益高雄傳真）

災難來時總是令人難以面對，佛教慈濟慈善事業基金會日前在高雄靜思堂舉辦關懷士培訓課程，雖然遇到寒流來襲，但不減學員們想學習的熱誠，總計有230名學員取得關懷士證書。

高雄市社會局股長陳琴寶說，希望擴大慈善團體共好平台的能量，以創造共榮友善的社會，同時也整合民間和公務機關，共同推展災害救助。

「從各項災難的啟示，能深深感受災難是空前，但絕不是絕後。」樹德科技大學老師張乃千肯定慈濟在災難救助上很有經驗，希望這個經驗可以被傳承下來，感謝慈濟有災難的訓練，讓志工可以在現場各司其職，真正發揮功能，「災害不會結束，但是即使發生了，有大家的協助，就永遠不孤單」。

高雄市衛生局專員黃英如分享災難心理衛生介入原則與重要概念，在悲傷的階段中，有時安慰的話讓人更心痛，不要需要過多的建議，只需傾聽。慈濟志工在有災難的地方就會出現，但志工在災難現場的服務與生活，一定要取得平衡，去找出苦的意義，助人者要了解，災後倖存者需要的是先安身、生理安頓好才能安心。