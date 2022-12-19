中國在10天前放開新冠封控措施後，傳播力極強的Omicron病毒株正快速地在中國各大城市造成感染潮，其中北京可能是最嚴重的大城市。由感染人數激增，許多城市的商業活動被迫中斷，短缺工人造成工廠生產線停擺，卡車司機感染後無法工作，導致供應鏈陷入混亂。

據英國《金融時報》指出，本月稍早疫情封控放寬以來，新冠病毒Omicron變種開始在幾個大城市肆虐。北京的感染激增最爲嚴重，根據一些估計，有2200萬人口的北京可能有一半以上已被感染。

有些市民們開始在家工作，工人請病假人數激增，擾亂生產進度和供應鏈。山東一家印刷廠老闆說，上周五只有2成員工上班，請病假愈來愈多，最後可能被迫停工。河北一家汽車裝配廠管理人員表示，他們公司計劃重啓「閉環」模式，以避免工人感染影響生產。

中國歐盟商會主席伍德克(Jörg Wuttke)表示，工廠採取閉環模式將會越來越不可行，感染潮來得兇猛，也缺乏抑制感染蔓延的措施，這種做法已失去作用。

報導引述業者的話說，工廠的工人短缺問題將一直持續至2月春節之後，許多人已開始提前返鄉。一些供應商因為運輸的司機感染無法工作，造成下游廠商零組件短缺，包裹遞送也產生延誤。

財經界分析人士認為，如果病毒以目前的速度傳播，多數城市將在1月中旬度過高峰期，到了 2月很多工商活動就會開始恢復，目前看起來恢復速度可能比之前的預期快得多。至於疫情緩解後的報復性消費可能不會到來，因為消費信心不足，這段期間失業減薪的人很多，中小企業倒閉問題嚴重。

報導說，旅遊業在國內和國際旅行都出現早期反彈跡象。不過這當中很多是春節返鄉的人潮，還有一些是出國招商團，封控措施開放的第一周，機票預訂量狂增8倍。未來進一步放鬆入境時，將有外國高管持續湧入，到中國會見其商業夥伴，他們已經3年沒到中國，影響了很多的投資與商業項目。