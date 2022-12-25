中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬7729例COVID-19確定病例，分別為1萬7650例本土個案及79例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日同期多了2616例，增幅約17.4%。

本土疫情持續升溫，指揮中心表示，今日新增之1萬7650例本土病例，莊人祥表示，過去7天以來，本土病例第51周（12／18至12／24）：共有12萬0775例，相較在上一周，第50周（12／11至12／17）有10萬7301例，再度上升12.6%。

今天新增個案，個案分布為新北市3510例，台中市2199例，台北市2045例，桃園市1970例，高雄市1856例，台南市1384例，彰化縣752例，新竹市646例，新竹縣603例，屏東縣407例，苗栗縣393例，雲林縣347例，宜蘭縣264例，基隆市253例，南投縣244例，嘉義縣244例，嘉義市162例，花蓮縣119例，台東縣105例，金門縣88例，澎湖縣54例，連江縣5例。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為12例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計865萬9903例本土病例、2020年起累計1萬5082例本土死亡個案。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。