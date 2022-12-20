40歲男星黃少谷曾是強辯樂團主唱，在休團後轉戰戲劇圈的他，因疫情導致工作量大減，於是考取多元計程車執照貼補家用，引起外界關注，昨(19日)他在臉書細數1年來的轉變，坦言：「要越來越好盡力而為」，並PO出多張和妻小的溫馨合照，讓星友李易附上3個打氣符號直誇：「負責任的爸爸最帥！」

黃少谷19日在臉書透露，11月時曾重新揹起吉他表演，就像剛做完很大的手術，現在要一點一滴慢慢復健，找回對音樂的感覺：「我想新的一年，我一定會再重新創作，但不一定是自己唱，至少我努力」。黃少谷也提及一年來拍了10部學生製片的工作心得，他坦言很喜歡跟同學一起奮戰，並說在過程中得以打磨自身演技：「就像烏鴉喝水一樣，要不斷的投入，你才有可能喝到那迫切的渴望。」

黃少谷也說，他意識到兒子越來越大，活著不再是一個人的事情，「我得平衡經濟開銷，讓我太太跟家人放心，所以多了小黃司機的兼職」。他並提到兒時媽媽常常提醒他「負責」，以及姑姑要求他「虛心受教」，影響到他的人生價值觀：「我想新的一年，或是未來人生，都是以此為基準！」

貼文曝光後，已當爸的星友亮哲和李易都留言鼓勵：「沒問題的」、「加油加油，負責任的爸爸最帥」，網友們則安慰他過去一年辛苦了：「把握每個機會，珍惜每個當下」、「2023祝你越來越好」、「今年也斜槓開計程車！加油！」、「甜蜜的負擔，感覺很幸福」、「人生充滿感激真美好」、「願你的兒子平安健康長大」。