南投縣長林明溱卸任前，送給竹山鎮鄉親臨別贈禮，斥資5000萬元在竹山鎮打造「竹夢親子共融公園」，20日開工動土祈福儀式，工期300日曆天，預計2023年11月完工，屆時將提供親子同樂、不分年齡皆可使用的遊憩空間。

竹山鎮竹夢親子共融公園，20日舉行開工典禮。（廖志晃攝）

竹山第1公墓公告禁葬屆滿10年，縣府為提供更多親子遊憩空間，將公墓轉型以「竹」意象為主軸，打造親子共融公園，並由竹山鎮長陳東睦取名為「竹夢」。

建設處科長張力文，簡報介紹竹夢公園。（廖志晃攝）

竹夢親子共融公園開工典禮，由縣府建設處營繕工程科長張力文簡報介紹，接著動土祈福，包括立委許淑華，縣議員蔡孟娥、游顥、吳瑞芳、竹山鎮長陳東睦、縣府民政處長吳燕玲、建設處副處長陳錫慶等人都列席。

林明溱表示，縣府在南投縣人口最多的市鎮，尋找土地規畫親子共融公園，埔里鎮福興溫泉區親子公園、竹山鎮竹夢公園陸續開工，草屯親子共融公園工程已完成招標，這些公園完成後，將提供家長和小朋友安全舒適的遊憩環境。

竹山鎮竹夢親子共融公園，20日舉行開工典禮。（廖志晃攝）

即將就任縣長的許淑華說，竹子是竹山鎮的特色產業，因此親子公園以竹為主題打造，未來，縣府將依照各鄉鎮人口需求，尋覓規畫更多適合設置親子遊樂設施的場所，讓小朋友就近玩樂，在優質的環境長大。

竹夢親子共融公園以竹為意象，打造「竹夢之林」遊戲場，設施包括竹筍雙塔溜滑梯、大型攀爬網、圓筒繩索攀爬；天旋地轉遊戲場－旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、無障礙旋轉盤、彈跳網；沙坑遊戲區－沙坑、平橫木、沙桌、清洗區；鞦韆遊戲區－尿布鞦韆、平板鞦韆、鳥巢鞦韆、站立式大繩索鞦韆；滑索遊戲區－讓兒童透過溜、走、爬等技巧探索，讓不同年齡層的兒童，在各項設施及遊戲互動中尋找趣味。