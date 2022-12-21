【愛傳媒游毓蘭專欄】「孟伯伯走了！」，12月19日下午接到孟媽媽電話告知時，幾乎是青天霹靂，不敢相信。

認識孟伯伯多年，他一直是個腰桿挺的直直的資深帥哥。最早認識孟昭熙時，他還是台北市警察局擔任顏世錫先生的副手，最後在航空警察局長任上屆齡退休。溫文儒雅的他，對我們這些後生晚輩更是客氣。

前年孟伯伯找我，因為他知道我是李士珍警察子弟獎學基金會的董事。那時孟伯伯擔任台北市中央警官學校校友會的理事長。李士珍警察子弟獎學基金會和台北市中央警官學校校友會，都是警大的第二任校長李士珍(夢公)創辦的。

夢公號稱是中華民國現代警政之父，他曾經擔任北平警高校長，在1936年時，政府決定整合國內警官教育，將警高和浙江省警官學校合併，在南京成立中央警官學校，由先總統蔣公俯兼第一任校長，夢公擔任教育長，實際主持校務的就是夢公，二戰勝利後，夢公接任第二任校長，也是孟昭熙（15期大學長）的校長。

夢公來台後當選國大代表，後來因為大陸淪陷後，不少校友輾轉逃至香港，夢公為了接助以往的學生，成立台北市中央警官學校校友會，後來又在長女李保玉的支持資助下創立李士珍警察子弟獎學基金會，並賣掉自己在新店的房子，買下潮州街的二樓公寓作為兩會的共同會所，當時所有權先登記在校友會名下，沒想到這個會所因為地點不錯，後來的校友會主事者數度想要以都更圖利，不願配合李士珍警察子弟獎學基金會已經回到由中央警察大學校方主導，堅持要取回由李家後人保管的會館，致會館幾成廢墟。

前年我在擔任立法委員之後，孟伯伯主動找我，當時他已經接任台北市校友會的理事長，原來堅持不肯將會館產權交給基金會的主事者已經過世。孟伯伯告訴我為了避免夢公早年的心血因為校友們凋零而最後充公，我們改組校友會，同時也將會館產權完璧歸趙，交由李士珍警察子弟獎學基金會運用，讓夢公對校友與警察子弟的遺愛源遠流長。

會館的房事直到今年下半年才完成所有法定手續，當然最重要的關鍵人物就是孟昭熙伯伯。如今聽到孟伯伯以百歲耆壽辭世，雖有不捨與懷念，但是知道在天上有夢公、李保玉、顏世錫等他的良師益友們在列隊歡迎他，謹向孟伯伯深深一鞠躬，獻上感謝與祝福！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。