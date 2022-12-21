台中港11月間發生離奇貨櫃美籍女屍案，台中檢方今天表示，經解剖發現，女子腸胃並無食物殘渣，生前應處於長期飢餓狀況，因遺體被發現時已有腐敗現象，死亡時間難以判定；目前已透過美國在台協會及美國警方確認該女身分，並積極與家屬連繫，希望能來台領回遺體。據了解，該女疑因誤打誤撞進該空櫃，未被發現而運送來台，途中恐是活活餓死。

台中港32號碼頭長榮貨櫃場工作人員在11月16日檢查貨櫃時打開1只從美國洛杉磯運抵台灣的空櫃，發現1具美籍女子屍體，遺體已出現屍水，並有脫水情形，警方報請刑事局國際科聯繫美國在台協會（AIT）及警方協助通知家屬，並已查出身分是41歲的美籍女子。

台中地檢署檢察官在11月17日會同法醫相驗，並在同月22日解剖並採樣追查，檢方表示，死因仍待正式報告，才能確定，目前遺體運抵台中市生命禮儀管理處，目前透果美國警方與家屬連繫，希望家屬能來台領回。

據了解，經解剖發現該女子腸胃內並無食物殘渣，初步研判應有頗長時間處於飢餓狀況，且遺體已出現腐敗現象，死亡應有一段時間。

為何該美籍女子在躲在空櫃中遠渡來台，仍有諸多疑點，據了解，該女子並非偷渡，恐因誤打誤撞進入空櫃，均未被發現，貨櫃經上鎖由貨輪長時間橫渡太平洋運抵台中港時，在貨櫃內身亡。