晶圓代工廠世界(5347)今（21）日宣布加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾2040年全球營運據點將全數使用再生能源，為台灣半導體產業中首家承諾於2040年達到RE100目標的企業。此外，公司亦進一步設定淨零路徑，穩步朝2050年淨零排放目標邁進。

世界先進積極實踐企業社會責任，除連2年入選道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股，並於今年首度入選新興市場（Emerging Markets）成分股，於環境面多項指標取得佳績。為具體落實低碳轉型行動，公司去年成立氣候變遷議題管理架構，並設置「節能減碳委員會」。

世界先進表示，「節能減碳委員會」、「企業永續委員會」及「企業風險管理委員會」定期就碳資產管理、節能減碳、低碳供應鏈3項主題，共同對經營團隊及董事會報告，系統性執行低碳轉型計畫。去年同步啟動RE100與淨零排放專案，規畫2050年淨零排放目標。

世界先進淨零排放路徑以節電、減排、減量為主，輔以使用綠電及負碳技術，並將持續推動與輔導供應鏈的低碳轉型。透過落實低碳轉型路徑、持續強化各項綠色行動，世界先進設定具體減碳目標為2040年碳排量較2021年減少達70％，邁向2050年淨零排放目標。

世界先進目前擁有5座8吋晶圓廠，除積極採用再生能源，並將提前於明年達成契約容量10％使用再生能源目標。公司在內部自建太陽能光電系統、並於8月完工供電。去年亦首度發行綠色債券，用於提升能源使用效率、加強汙染防制與廢棄物回收再利用等綠色行動。

世界先進董事長方略表示，公司積極推動相關綠色行動，並承諾於2040年底前，全球營運據點將全數使用再生能源，並訂定淨零排放路徑，期許透過攜手上下游產業及RE100會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來衝擊。