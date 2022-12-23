《原子少年》Venus金星發全新單曲〈Playboyz〉。（踢帕娛樂提供）

從節目《原子少年》有著搶眼表現的Venus金星，宣布將推出全新作品，讓期待已久的粉絲興奮不已。Venus金星可帥可美可辣的舞台風格一向讓眾人印象深刻，更是全亞洲獨一無二的存在！首波全新單曲〈Playboyz〉即將強勢登場，Venus金星首度合體偶像Karencici，唱出超殺酷帥態度；將於12／23－12／25搶先在HitFM首播。

Venus金星今年8月透過群眾募資計畫募集出道基金，募資2個月最終以121％的目標達成率確定獲得出道、發專輯的機會，讓金星寶寶們既開心又感動，誓言將會拿出最好的表現報答「邱比特」、「救金山」粉絲們的愛！在完成募資計畫第一階段承諾的兩首MV〈你說的都對〉、〈Hot Like Sun〉之後，Venus金星也在粉絲的引頸期盼下，推出第二階段的全新作品〈Playboyz〉。

更令他們興奮的是首波單曲〈Playboyz〉即將搶先釋出，這首歌也與Venus金星的偶像Karencici合作，Nelson透露在得知要與偶像合作時，練舞前興奮到睡不著；孟維更表示：「當時聽到是Karencici合作我整個人都嚇傻了，內心一直想說真的假的啦！」其他成員至今也直呼感到不可思議，表示相當期待這首歌正式發行，能盡快在現場表演給大家看。

〈Playboyz〉是Venus金星首度嘗試融合嘻哈與R＆B舞曲的曲風，又帥又酷的風格再度證明沒有他們無法駕馭的舞台，這次特別邀請到Karencici合唱，Karencici今年入圍金曲獎最佳華語女歌手、獲得金音獎「最佳節奏藍調專輯獎」、「最佳節奏藍調歌曲獎」等大獎，她個性十足的態度歌聲與嘻哈唸唱，更是將歌曲好聽度再大幅提升。