Red Bull Circle of Balance暌違10年後，本月18日在美國紐奧良州重新盛大回歸，進行賽史第5屆賽事，加拿大選手普雷沃斯（Jean William Prévost）在全球賽事擊敗來自各國的極限單車BMX選手、脫穎而出，一舉奪下冠軍寶座。

平地花式單車這項極限運動彷彿在單車上跳霹靂舞一般，運動員需要利用他們的身體來控制並穩住身下的單車，並隨著音樂節奏旋轉身體，做出跳舞般的韻律動作。

暌違10年重磅回歸的Red Bull Circle Balance，今年邀請來自9個不同國家的16名選手齊聚美國紐奧良州，於500多名觀眾面前以單車對尬，本次賽事也同步於Red Bull TV直播，讓全球觀眾見證這場極限單車盛事，比賽間高潮不斷，美國選手展現出置生死於度外的超狂技巧，歐洲選手帶來了獨創風格，而日本選手則在極限運動中展現了每個動作都到位的精準性。

決賽由加拿大選手普雷沃斯和日本選手片桐優（Yu Katagiri，音譯）之間展開，片桐以到位的動作控制展現出精準與敏捷的最佳狀態，普雷沃斯則利用現場空間進行高難度技巧秀，展示出力量和速度，最終普雷沃斯技高一籌奪冠，賽後興奮表示ㄤ「能來到這裡並獲得冠軍就像是作夢一般！Red Bull Circle Balance 是我從小就準時收看的比賽，並且一直努力想進入的殿堂，而我今天辦到了。」

本次賽事邀請6位前職業平地花式單車手擔任評審，他們依據選手原創性、難度、一致性、執行表現和風格進行評分，「Red Bull Circle of Balance對極限單車發展有很深遠的影響。」首席評審盧卡斯（Frank Lukas）有感表示，「這項運動在這20年有很大的進步，過去被認為很困難的花式技巧現在已經變成基本發揮了。」