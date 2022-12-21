王瞳滾山坡前穿上護具。（民視提供）

王瞳滾山坡被導演讚滾得好。（民視提供）

王瞳在民視八點檔《市井豪門》中，演出仗義直言的「正義女孩」劉惠婷，日前劇中姊姊蘇晏霈被設局捲入土地詐騙案、吃上官司，眼尖的劉惠婷竟然在路上發現假冒地主的莊先生，為了還姊姊的清白，開始跟傅子純飾演的陳逸凡一路尾隨，沒想到她為了逮人，竟然滑下山坡。王瞳在寒流來襲只有8度的當天，穿著4件上衣、2件發熱褲和圍巾上陣滾山坡，滾完之後就開始脫衣服，苦笑說這是一種暖身開機的運動，滾完全身就熱了。

王瞳表示，這場戲劇組耗時兩天才拍完，尤其當時正是寒流來襲的時候，她跟傅子純在山區凍到講話舌頭都快打結，因為實在太冷，傅子純還穿起浴袍禦寒，他說沒想到大隊人馬一到山區，溫度又比平地低了2度，還好服裝師還有浴袍可以借他穿來暖身，沒想到意外還滿搭配整體的服裝。

拍戲多年的王瞳表示，雖然這是她在《市井豪門》中首次動作戲，但8點檔常有的滾山坡，她也是有學到如何保護自己，動作戲都還得心應手，演員除了要演得逼真，最重要就是不讓自己受傷。她透露導演拍她第一次滾山坡，就直接鼓掌叫好：「ok，滾得很好！」而且滾的速度及角度不偏不倚，剛剛好就是導演要的，一次就完成，讓她興奮到忘記膝蓋撞到石頭的疼痛，跳起來歡呼。

王瞳當天全副武裝上陣。（民視提供）

傅子純、王瞳戲裡戲外感情好。（民視提供）

她說其實當演員很幸運，就是把台詞表演做好，其他的工作人員都會準備好，這一次武術指導還有為她準備護具，雖然她親自上陣，但劇組也有請武術指導的替身預備隨時上場，她感謝拍戲過程都有被保護著，相當安心。