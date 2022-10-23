第57屆金鐘獎追憶已故電視人的橋段惹哭不少人，影片中回顧過去一年所有離開的電視人，其中今年8月離世的艾成也以照片方式「登上」金鐘，而艾成的妻子王瞳對此難過發文:「心痛的感覺好真實」。

昨(22)晚艾成「現身」金鐘獎，王瞳也截取老公的畫面於IG限時動態中，並寫下：「心痛的感覺好真實，原來心臟真的會痛，每過一天，離見面的時間就近一天，我努力著朝奔向你而活」也感謝金鐘獎選了一張艾成身穿約沙法大軍上衣的照片，對王瞳而言「意義非凡」。

另外，王瞳也直呼：「老公，沒想到你比我先登上了金鐘獎，但我知道你更想上金曲獎」整篇文中除了對感謝金鐘獎的安排之外，更充斥著對艾成滿滿的思念，讓人相當心疼。

王瞳IG限時動態全文。(圖/截自王瞳IG)

今年的金鐘獎追憶影片中除了艾成，也回顧許多這一年來幕前幕後的已故電視人，其中陳松勇、脫線、張國棟、唐川、顧寶明、劉引商、常楓、明金城、蔡頭、巴戈、朱俐靜等人也都有「現身」，讓網友感到非常難過，更直言「最後這幾位，哀越看越難過」。