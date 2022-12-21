屏東排灣族的「動力火車」，近日因為三立《回到小學那一天》，暌違幾十年重回「新光國小司馬庫斯分班」，與原住民同學再一起上課，超過40年沒回到小學的動力火車，回憶起校園生活，就有分享不完的故事，尤秋興說小學時，每天上課路程只有3、4分鐘，但大家還要愛比賽誰先到，結果在學校時更是每天都在抓鳥，不乖乖念書。最好笑的是，2人都以為這次錄影是要當老師，結果變成轉學生。

尤秋興（右）和小學生相處融洽。（三立提供）

尤秋興自爆從小數學就很爛，轉學後不知道怎麼和同學一起上課，「司馬庫斯他們只聽過別人講，但一直沒去過，這次終於圓夢成行」，同學們對他們充滿好奇，不停問東問西，「你會彈琴嗎？」2個老同學幽默回「我不只會彈琴還會說愛」，讓小孩們一頭霧水。

顏志琳（左）、尤秋興跟著小學生一起學習。（三立提供）

他們的第一堂課是晨操運動，自稱是老骨頭的2人，在課堂上熱情滿滿，還把課堂變成簽名會。遇到作文課，尤秋興與顏志琳被同學們嘲笑「你們字很醜耶」，結果2人發現同學的字比自己還醜。同學也好奇他們團名「動力火車」的由來，顏志琳幽默的解答，因為以前沒有高鐵！

他們這次發現小學還有藝術課程，但尤秋興最不會的就是畫畫，他說，完全不知如何下筆，最後他還是完成人生第一幅圖畫，在課程結束前的歡送上，大家都用「動力火車」四個字做為朗讀題材，讓尤秋興與顏志琳感性地分享這2天跟大家相處的情形。