111學年HBL高中籃球聯賽，女子組4強常客陽明高中12強預賽首戰93比50重挫南湖高中，不過賽後教練李台英坦言，其實球隊狀況不好，傷兵很多。

李台英透露，陣中主力張聿嵐在U18亞青期間一次練球時左肩受傷，但她想打完國際賽，李台英也同意愛徒想法，只是回來後一定要好好休息，因此張聿嵐結束U18亞青及U17亞洲盃三對三等國際賽後，才讓身體好好休息，李台英補充：「不只張聿嵐，高一後衛陳宥妡也有傷，大家只能練練停停，因此在12月第2周才湊齊人員，就算這場對南湖大勝，後續比賽仍不可大意。」

張聿嵐說，這是自己高中三年來第一次休這麼久，「過去大概一個半禮拜我就會自己又動起來，但這次真的要讓左肩有時間好好恢復，很感謝防護員幫我舒緩、治療、包紮，讓我可以繼續比賽。休息期間還是有做些簡單的訓練，只是很多也需要用到左手的訓練就無法做。」

張聿嵐並說，和南湖高中這場也是自己休息5周第一場正式賽事，一開始上場狀態有點軟軟的，後來大家分擔做工及，防守也有溝通，自己狀況也隨著比賽回來，順利完成比賽。張聿嵐此役貢獻26分、12籃板、8助攻、4抄截，也出現7次失誤。