國內新冠肺炎疫情趨緩，但民進黨政府卻持不同意恢復兩岸小三通。國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，近日在路上遇到1位有親屬在大陸的朋友反應，稱他的家人已等快3個月，「可不可以拜託主席，大家一起努力讓他們回來過年」。

朱立倫說，該民眾還提到，在大陸的親屬過去只要花7、8千元透過小三通就能回來，現在花7、8萬元都還回不來。

對於行政院長蘇貞昌稱，若恢復小三通，將有大陸人會來台搶藥。朱立倫也回擊表示，民進黨可不可以摸摸良心，小三通與增加航點是台灣人使用，沒有任何大陸人或觀光客現在能使用這樣的方式來台灣，因為現在還完全限制入出境。

朱立倫批評，民進黨用種種荒謬理由拒絕小三通復航與增加兩岸直航航點，只是為了阻擋台灣自己同胞回台過年，難道自己人不能回來看病、拿藥？對在大陸地區的台胞、台生、台商有沒有一點同胞愛？

朱立倫呼籲，請民進黨發揮一點同胞愛與慈悲心，讓台生、台胞、台商回來過年。