民進黨台北市立委補選候選人吳怡農話題不斷，近期更因掃街時沒有黨內大咖陪同，遭懷疑「被放生」。對此，東吳大學民族學系教授施正鋒也認為，吳怡農「做人也不好，過河拆橋也不好」，導致黨內其他人怕帶衰，而閃他閃得遠遠的。

港媒《中評社》日前報導，針對吳怡農疑似遭放生，美麗島電子報董事長吳子嘉受訪時直言，吳怡農在參選之初就得罪了前國策顧問黃承國。吳分析，由於黃承國曾經擔任過民進黨台北市黨部主委，有很多資源和輔選量能，他被吳怡農得罪後，一定會非常不高興。而在黃承國不幫忙後，哪個市議員誰還敢幫吳怡農？

施正鋒昨（21）日在中視政論節目《庶民大頭家》分析，對於吳怡農參選之初突然提到黑道人頭黨員的問題，某種程度上可能是牽涉到總統蔡英文本來要推派黨主席人選的部分，但現在初選已都用民調、「人頭」已經不重要，但「這些社會人士的『人頭』還滿多的」，吳怡農剛開始可能是要吐槽黃承國，之後當然也要「過河拆橋」。

但由於黃承國「喊水會結凍」，若喊出來，「底下的徒子徒孫，大家都會跑出來」，因此施正鋒推測，吳怡農大概因為把大家都鬥臭，且現在講什麼都錯，大家因為怕「帶衰」，而沒有人要幫忙他。

施正鋒嘲諷，他以為吳怡農選的是國防部長、總統（提松山機場遷移、國土防衛隊政見），不太像在選立委的樣子。他也直言，吳怡農「做人也不好，過河拆橋也不好」，導致黨內其他人都閃得遠遠的，就算有人站出來為他說話，也只是講違心之論，「其實還滿好笑的」。