員林公所24日將在員林公園耶誕夜當天舉辦「員林平安YA!聖誕節晚會暨踩街活動」。

日前耶誕燈飾完工試燈，超過7米的白色LED耶誕樹，搭配可愛的雪人花燈，吸引不少民眾到場搶先感受歡樂氣氛。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

萬眾矚目的耶誕節即將來臨，到處都看得見璀璨的耶誕燈飾，彰化員林市公所為迎接耶誕節，24日將在員林公園耶誕夜當天舉辦「員林平安YA!聖誕節晚會暨踩街活動」，日前耶誕燈飾完工試燈，超過7米的白色LED耶誕樹，搭配可愛的雪人花燈，吸引不少民眾到場搶先感受歡樂氣氛。

耶誕節倒數，大街小巷都聽得到耶誕歌曲，到處瀰漫著濃厚的浪漫氣氛，「員林平安YA!」耶誕節晚會暨踩街活動，將透過活動傳遞歡樂與溫馨。除有耶誕點燈外，還有親子劇團表演、周邊燈飾裝置藝術，當天也將與員林在地教會一起踩街，慶祝耶誕節的到來。

市長游振雄表示，今年是公所第2年舉辦耶誕晚會，當天將與聖約翰教會、員林天主堂、好消息幸福教會、員東教會等在地教會，一起互動帶唱讚美操、耶誕詩歌演唱、還有劇團帶來溫馨的互動式演出等，與民眾一起感受溫馨又充滿感恩的耶誕氣息。

游振雄說，當天還會免費贈送參加民眾耶誕帽與耶誕糕，希望在疫情趨緩和下，將更多幸福快樂傳遞給更多市民與觀光客，為明年許下更好的願望，歡迎所有員林市民，24日晚間一起到員林公園感受最溫暖、溫馨的耶誕夜。

員林公所表示，活動將從5點40分開始，耶誕樹點燈儀式則預計在7點20分，由員林市長游振雄與現場貴賓及在場的民眾一起點亮耶誕樹，將現場氣氛帶到最高點，最後登場的踩街活動，由各教會及民眾熱情組隊參與，市長游振雄也將裝扮成耶誕老人，沿踩街路線發送耶誕糖果，要讓所有民眾感受濃濃的耶誕氣氛。