宋逸民所屬協會「藝起發光」與小甜甜事件風波持續延燒，雙方各自有擁護者支持，然而，小禎遭網友點名曾經響應宋逸民協會的活動，對此，她澄清自己並非宋逸民協會成員，更透露教會奉獻關鍵一點，若違背就是搶錢。

根據《自由時報》報導，針對網友點名小禎曾響應宋逸民協會，她表示，自己為「Inspring Moment」iM行動教會，只是曾代表所屬教會參加「藝起發光」的活動，並不清楚宋逸民協會發生什麼事，她也提到「聖經對我們教導是定睛在神，而不是人，只要是人，任何人都會讓你有所失望，做什麼事是為神做，不是為人做」。

除此之外，有關「奉獻袋」爭議，小禎表示，自己所屬教會也有奉獻，但她強調「奉獻從來不是強迫」，且當她參加教會活動時，同行者若非基督徒，教會則會要求「不要奉獻」，因為對方可能不知奉獻的意義「若是這時要求奉獻就是搶錢了」。

宋逸民所屬協會「藝起發光」事件越演越烈，先是因為小甜甜傳出遭換角，接著因理念不合退出，之後協會所發出的聲明中，提到小甜甜「私生活有極大狀況」造成極大風波，後續奉獻袋、與太魯閣事件擦身謊言及教教友貸款等事件，再引發群眾怒火事件持續炎上。