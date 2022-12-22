台大國發所近來不斷傳出在政壇位居要職的畢業學生涉及論文抄襲醜聞，今(22)日傳出下學年度開始，其碩士在職專班及博士班將暫停對外招生。對此，台大主秘王根樹回應，校方目前並無收到來自國發所的相關通知，因此112學年招生一切照舊，並無改變。

台大主秘王根樹在中午受訪時則說，任何招生制度的改變，都涉及考生權益，除了要經過正式程序討論定案才能夠執行，也需要事前公告。

針對這起傳聞，台大僅簡短回應，本校國發所112學年度的各項招生一切照舊，並無改變。王根樹提到，國發所的招生簡章已經公告，因此112學年招生還是持續進行，不可能突然改變。校方目前也沒有收到國發所要停招的資訊或決議。

一名台大國發所畢業學生表示，長期以來，國發所最大的問題在於定位不明，政治、兩岸、經法、法律或包含兩岸在內的區域研究，「各領域都沾一點」，沒有聚焦的專業，社科院其他系所老師因此對國發所辦學呈現青黃不接的狀態，始終頗有微詞，這次傳出停辦的消息，很有可能是院內教師的放話。

該名畢業生也透露，在台大社科院內，不只老師對國發所有意見，其他系所學生也都認為國發所缺乏專業，「根本在亂的，政治不政治，經濟不經濟，變成這種情況，都吸引程度沒有這麼好的學生來考。」

該名畢業生說，自前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的論文門事件爆發以來，社會對於國發所的學術品質有著強烈的質疑，他在上班時，便時常被同事揶揄：「你的論文也是抄的嗎？」讓他感到非常的挫折與不滿。

該名畢業生更指出，另外也聽聞在大陸攻讀博士班的國發所學長說，由陳明通而起的論文門事件在大陸傳開，大陸學界對台大國發所的碩士論文同樣存在不信任的態度，不時也被詢問撰寫的碩士論文「是不是假的」，以及投稿期刊時，審稿的大陸學者還有主審單位看到台大國發所的學歷，甚至不願意刊登，一切都讓求學深造變得更加困難，非常無奈。