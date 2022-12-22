韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣高居不下，她的戀情也相當受關注，不久前被駭客曝光與防彈少年團的V熱戀中，但雙方都未證實；不過，在VJ戀還沒正式官宣前，Jennie近日被拍到私下與神秘男熱舞，還做出臉貼臉和緊抱等親密行為，引起討論，男方身份也被起底，網一看驚呼「又換男友？」

Jennie近期與BLACKPINK另外3名成員正在世界巡迴演出中，近日網路上卻流出她在法國演出後，私下聚會與神秘男親密互動的畫面；Jennie在演唱會後參加時尚品牌的派對，和一名法國男子開心跳舞，更一度緊緊相擁，還貼臉親親，親密程度仿佛像是熱戀中的情侶。

Jennie近日被拍到私下與神秘男熱舞。（圖／摘自IG）

Jennie與神秘男熱舞外，還做出臉貼臉和緊抱等親密行為。（圖／摘自推特）

而消息曝光後，神秘男身份也立刻被網友起底，對方其實是時尚品牌Jacquemus的創始設計師西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus），帥氣形象加上出眾的時尚品味，在當地相當有人氣。

無論是BLACKPINK或防彈少年團的粉絲都嚇了一跳，都不解Jennie私下與洋男怎麼會有如此親密的互動，紛紛留言表示質疑，「該不會又要換男友了吧」、「Jennie這樣那V怎麼辦？」，但也有一些人力挺Jennie，「她本來就很洋派，這樣正常啦」。