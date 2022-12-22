加密貨幣平台破產、弊案連環爆！繼全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX爆出破產後，Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒也被控涉嫌違法吸金案上億餘元，晨訊後依違反「銀行法」重罪向法院聲請羈押禁見。金管會銀行局、證期局官員22日表示，對藉由虛擬通貨從事的活動，若涉刑法詐欺行為，或涉洗防法的洗錢行為，乃至於有非法從事金融特許業務，這些都屬於「刑事責任」，都要依「司法機關」來認定依法處理。

銀行局副局長林志吉指出，Steaker數位資產管理平台目前並沒有完成反洗錢法遵聲明，不論業者的業務是否符合反洗錢事業範圍，對於藉由虛擬通貨從事的活動，若涉刑法詐欺行為，或涉洗防法的洗錢行為，乃至於有非法從事金融特許業務，這些都屬於刑事責任，都要依司法機關來認定依法處理，業者要自行評估適法性，避免非經許可從事金融特許業務。

林志吉指出，若是業者對國內法令規定有疑慮，金管會都有提供法務諮詢，可到金融科技創新園區詢問，都會有專人協助創新事業釐清。

至於這些加密貨幣平台涉吸金的金都不是現金是「加密貨幣」，是否有違反銀行法？林志吉表示，這要依司法機關見解。

證期局副局長高晶萍也指出，國內只有核定開放證券自營商經營STO業務，任何平台涉證券、期貨特許事業業務都要經過特許，若有觸犯，就是由司法機關依個案情節確認刑事責任。

被稱為數位區塊鏈界傳奇人物的黃偉軒遭人舉報檢調，涉嫌自2020年起，設立多元投資方案，提供預期年化報酬5.2％、5.4％、5.8％的固定利率方案對外招攬投資，另還有多種高風險投資方案。因相關方案皆涉及向民眾收取存款，涉嫌違反銀行法，未經主管機關擅自營業金融資訊服務業等規定，吸金上億餘元，因此進行約談，並擴大偵辦。

據了解，11月中，全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX宣告破產，Steaker便公布，在FTX曝險達1,066萬餘美元。11月24日創辦人暨執行長黃偉軒對外宣布，已經與NSCA集團達成協議，由NSCA代表投資人收購Steaker。據當時Steaker公告指出，收購完畢後，NSCA仍將繼續委任黃偉軒為執行長，公司也將聘請國際級法律事務所，依相關法規向FTX進行求償，協助處理受FTX事件影響的Steaker用戶權益維護等事宜。