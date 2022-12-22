2022台豐ADT公開賽22日在彰化台豐高爾夫俱樂部正式開打，今年ADT賽事3站冠軍，暫居年度總獎金首位的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai），靠準確的開球與推桿，打出低於標準桿3桿的69桿暫居領先；去年台豐公開賽冠軍李玠柏以1桿之差的70桿，和泰國選手沙加瓦（Sajawat Sriprasit）暫並列第2。

這回合有8位選手打出低於標準桿1桿的71桿，暫並居第4，包括兩位泰國選手及6位台灣球員陳威勝、洪健堯、呂偉智、謝繼賢、俞俊安及詹世昌。

今天台豐球場天氣晴朗，不過速度達11的快速果嶺讓選手們吃足苦頭，成為賽史上最快速果嶺，加上風勢較大，所以首回合只有11位打出紅字成績。

暫時單獨領先的蘇提帕打出5隻博蒂及1個「雙柏忌」，他說開球及推桿很好，除了第14洞開球失誤，成為遺失球（Lost Ball）吞下雙柏忌以外，其他都成功打上球道，且推桿很好，不少20呎內的小鳥或救帕都能推進洞，首次參賽的他說：「今天下午的狀況很難，打出這樣的成績很滿意了。」

而暫居第2的李玠柏抓6博蒂、1柏忌及1個「三柏忌」，表示推桿不錯、18洞花26推，鐵桿也表現好，成功打上果嶺有13個洞，而且打上果嶺的位置都是他喜歡的點，唯獨開球不太理想。