周四美股三大指數全面大跌，以科技股為主的那斯達克指數下挫逾2%，表現尤為疲弱，投資人擔心數據顯示美國經濟仍然強韌，將導致聯準會持續升息，以及升息期恐將超出預期。

美光（Micron Technology Inc）低迷的展望加劇了悲觀情緒，導致費城半導體指數重挫逾4%，創下一個多月以來最大單日跌幅，盤中更一度暴跌6%，表現遠比大盤疲弱。美光收跌逾3%，其設備供應商科林研發（Lam Research）終場下挫8.7%，在類股中跌幅最大。台積電ADR收跌2.41%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）急升9.47%，報21.97點。

標普500指數11大類股中，受到對利率敏感的成長型股票下跌拖累，科技股和非必需消費品類股跌幅最大。

因擔心聯準會延長升息期將導致經濟陷入衰退，今年來美股表現欲振乏力，標普500指數年線估將下跌19.8%。12月以來，道瓊指數已累計下跌4.5%，標普500指數和那斯達克指數分別下跌6.3%和8.7%。三大指數都料將打破連漲3年的升勢，並創下自2008年金融危機以來表現最差的一年。

★主要指數

道瓊指數跌348.99點或1.05%，收33,027.49點。

標普500指數下跌56.05點或1.45%，收3,822.39點。

那斯達克指數下跌233.25點或2.18%，收10,476.12點。

費城半導體指數下跌111.17點或4.20%，收2,533.33點。

★消息

美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為3.2%，較前值的2.9%上修。其中，個人消費和商業投資均獲得上修，顯示美國經濟仍然強韌。

美國勞工部公布，上周（截至12月17日止）初次請領失業給付人數周增2000人，為21.6萬人，但低於經濟學家預估的22.2萬人。截至12月10日止當周持續請領失業金人數減少6000人，為167.2萬人，低於市場預期的167.5萬人。

世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，衡量美國未來經濟活動的領先指標（LEI）11月下跌1%，連跌第9個月，且跌幅超出經濟學家預估的跌0.5%。

美國10年期指標公債殖利率一度跌5.6基點，最低觸及3.628%，但尾盤回穩。對利率走向較敏感的2年期債息急升6.3基點，報4.2778%。

油價結束連漲3天的升勢，周四紐約期油跌1.02%，收在每桶77.49美元，布蘭特期油跌1.48%，收在每桶80.98美元。