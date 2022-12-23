國民黨立委林奕華確定將轉任台北市副市長，林上午受訪表示，之前請准台北市長蔣萬安能廣徵人才，也有多方推薦，但最近連續3天跟蔣有較多深談，前天開始也跟很多人做一些討論，經過長考，昨天才最後決定，趕緊聯繫黨團後續因應。

但林奕華說，任何一個角色都是一個任務的託付，就算現在要去協助蔣萬安，也要把目前手上事情做個很好處理，這也是比較負責任的態度，蔣也能諒解，讓她在立法院工作中起碼重要部分能做一個段落，所以2月才進市政府。

林奕華舉例，現在立法院預算會期仍進行中，這個會期也還要處理幾個重要法案，包含協商中，攸關台灣2050年淨零碳排的《氣候變遷因應法》，還有家長非常關心的《菸害防制法》，她有責任把重要法案與地方重要服務告一段落。

至於2月什麼時候就任副市長？林奕華說，她在立法院是黨團成員，之後到是政府是協助蔣市長，兩邊意見要一起達到最好的狀況，所以辭職日期未定，還是要看立院這邊工作狀況，2月1日立委要不要報到在內，都會再跟黨團討論、決定。

至於副市長就職日是否有迴避所屬大安區立委補選考量，林奕華表示，她的決定還是以工作能不能完成為主要考量，地方上也還有些重要服務案件，她也不是只有一個人，後續還有助理安頓等很多事情要做很完整處理。

至於後續接棒參選大安區立委人選支持歸屬，林奕華說，尊重所有希望爭取的黨內同志，最後誰通過黨內初選她就全力支持。

林奕華也提到，與大安區鄰里有很多情感，感謝支持者鼓勵她接副市長做更多事，讓她決定進市府協助蔣萬安推動市政、建設台北、服務市民，之後服務處不會關門，將轉由黨團總召曾銘宗繼續服務，教育問政則委託黨團書記長李德維接手。