國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇松山競選服務處今早成立，國民黨立委費鴻泰、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議員秦慧珠、闕枚莎、徐巧芯、吳志剛、新北市議員洪佳君以及高雄市議員陳麗娜都到場站台，展現大團結氣勢，其中曾自曝當「備援投手」的秦慧珠也出席，被問到她與王鴻薇是否「破冰」，秦慧珠說，那只是過程不用再提，接下來會集黨籍議員之力，全力衝刺幫助王鴻薇。

王鴻薇受訪時表示，看到這麼多支持者跟好姊妹來一起幫她加油打氣，特別是早上這麼冷，新北來的洪佳君和高雄來的陳麗娜還陪她站路口，陳麗娜一早還搭高鐵北上，讓她特別開心，看到國民黨大團結氣氛，一路走來有非常多的同志協助，一起幫她加油打氣，對於選情真的增加很多信心。

媒體詢問是否已和秦慧珠破冰時，王鴻薇說，我想這次選舉就是大團結氣氛，相信全黨同志上下都一致支持自己，幫忙加油打氣。

秦慧珠隨後表示，當然是全黨一致支持王鴻薇，那只是一個小小過程，已經都翻篇，不用再提。

秦慧珠說，本來她國民黨台北市議會黨團書記長12月25日任期結束，現在延長任期，會站在書記長立場，跟王鴻薇討論怎麼樣在最後這一小段時間，利用全黨議員的力量，在就職之後，全力幫助王鴻薇，這個部分會盡最大努力跟王鴻薇、黨籍議員討論，集黨籍議員之力，在最後一個階段衝刺幫助王鴻薇。