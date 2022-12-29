財政部今年稅收超徵4500億，「還稅於民」的討論熱滾滾。代理財政部長阮清華面對立院質詢，似不贊同藍綠都有人提出的發現金，而對N倍券較不否認。國民黨台北市前議員羅智強對此表示，台中市長盧秀燕主張直接發現金，是最快速度、低成本，增加消費並振興經濟最有效的方式。

羅智強今(29日)在臉書發文表示，政府今年稅收超徵4500億元，國民黨北市立委補選候選人、北市議員王鴻薇最早喊出「還稅於民」；民進黨立委也跟進，呼籲行政院讓全民共享稅收紅利。台中市長盧秀燕表示，政府若要還稅於民就應該乾脆，直接發現金，她以台中市購物節為例指出，活動抽獎一律採「現金獎」，讓抽中的民眾可以自由運用，比抽任何禮品都要實際。「疫後振興要把握時機，不要拖泥帶水！」比照購物節發現金「還税於民」，是最快速、有效的方式。

羅智強指出，針對「還稅於民」，總統蔡英文31日將再召開國安高層會議，並將討論結果交行政院執行。盧秀燕反映出多數民眾的心聲，請蔡英文、行政院長蘇貞昌等國安高層不要再充耳不聞。人民繳稅繳的是現金，既然要還稅也該還現金。尤其蘇貞昌不要再擺弄他的撞球桿，推銷他失敗的N倍券。

羅智強直批，即使九成民意希望發現金，蘇貞昌卻還是一意孤行，非要發三倍、五倍券，誇口好領、好用、好刺激，結果是難領、難用，刺激出民眾一肚子氣，號稱將帶動的2千億經濟效益，也不知道在哪裡，更別說印券就花了22億。

羅智強呼籲，疫情肆虐3年，人民苦哈哈，蔡政府稅收卻連年超徵，趕快還稅於民，發現金最快速度、低成本，讓薪資不斷受物價上漲侵蝕的民眾，及時得到一筆收入，彌補通貨膨脹損失，增加消費並振興經濟。「發現金就對了，不要拖泥帶水，聽媽媽市長的話，不會錯！」