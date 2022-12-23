富邦悍將布局新球季，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，他正式接任富邦國際球探一職，協助富邦評估及聯絡外籍球員相關事務，用另一種身分協助球隊。

「相當開心能繼續成為富邦家庭的一份子，希望能用另一種身分幫助富邦拿下總冠軍。」羅力在即將取得9年「本土洋將」資格前夕突然宣布引退，震驚棒壇。之後球團為他舉辦引退賽，並退休其背號「39」，成為洋將第一人。

季後聯盟公告，羅力也在今年累積達9個球季年資，明年球季取得俗稱「羅力條款」的「不受外國籍球員註冊人數限制」之身份，成為中華職棒聯盟第一位取得本土資格的外籍球員。

富邦在羅力引退後即持續洽談合作可能性，並在耶誕節前夕簽約，羅力正式接任富邦悍將國際球探一職，開始協助富邦進行外籍球員相關評估及報告，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力。

羅力說：「哩賀！我非常開心能接下國際球探的職位，繼續成為富邦家庭的一分子，我非常期待能幫助球團、教練還有富邦尋才、協助外籍球員來幫助富邦拿下中職總冠軍。」