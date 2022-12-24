為實現文化科技5G創新應用，在數位發展部數位產業署指導下，資策會結合高通的5G毫米波技術，打造了全台首座「5G行動製播服務系統（簡稱5G行動車）」，近期在兩廳院音樂劇《向左走向右走》展演期間，提供具高互動性的XR沉浸式體驗，充分運用5G毫米波超高速、低延遲、大頻寬的傳輸特性，為表演藝術及相關應用開啟全新視野。5G行動車即將於12月24至25日開進台北市兒童新樂園，共同響應文化科技公益活動《聖誕台灣味 5G原宇宙》，提供更全面的虛實互動體驗，結合展現5G傳輸在公共場域的跨域整合及創新應用，加速推動台灣在多元領域的5G商業化發展。

高通長期支持台灣文化科技5G創新應用，繼2021年與兩廳院共同打造全球領先的5G毫米波藝文展演空間，在大型戶外跨域展演《神不在的小鎮》節目締造線上線下25萬名觀眾參與紀錄後，今年高通再度投入文化科技5G計畫，透過5G行動車搭載的5G毫米波技術，以網路結合馬路，從南到北跑遍全台灣。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「5G是實現全球各領域智慧連結的骨幹，能夠為人類生活帶來更多便利及美好的想像；高通身為全球領先的無線技術創新者，長期深耕台灣，此次很高興與資策會合作，以5G毫米波技術響應政府文化科技創新、落實數位平權的目標，是邁入5G新世代以科技推動產業轉型的典範之一。這台5G行動車，有助於融合5G毫米波技術的行動藝文展演，進而開啟新應用與新商業模式，讓台灣既有5G生態系廠商及表演藝術團隊獲得更多實證場域的驗證，藉由導入以5G為基礎的XR、虛實整合、高沉浸互動等技術，為元宇宙時代的來臨做好準備。」

為推動台灣毫米波部署及商轉，高通積極與台灣資通訊產業合作，把5G毫米波技術引進企業專網、藝文公共展演等不同場域，推廣5G跨界應用、加速毫米波網路部署，全力打造台灣5G全頻（包括毫米波）產業生態系。主要成果包含2020年12月，高通與日月及中華電信建置全球第一座5G mmWave企業專網智慧工廠，展現台廠運用毫米波企業專網的技術與實力；2021年10月底，高通與國家兩廳院合作創新演藝劇作，領先全球展現5G毫米波多維度展演空間，吸引線上及現場逾2萬觀眾參與。這次與資策會合作，規畫持續推動公共場域的毫米波專網部署，開創台灣展演藝術新頁，未來將加速台灣5G毫米波部署及商業化發展，帶動產業數位轉型及數據消費熱潮。