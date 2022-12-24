《全明星運動會4》近日順利錄製完總冠軍賽，預定明年1月8日播出，不過卻有網友在Dcard上爆雷總冠軍隊伍，掀起大眾討論。錢薇娟今（24日）錄三立、中視除夕特別節目《2023超級華人風雲大賞》時，意有所指表示：「他們支持的隊伍沒有贏難免的，我也沒辦法，因為競技比賽就是有輸跟贏，我覺得運氣好一點，本來就3連霸了嘛，現在就變不倒翁了這樣子。」並稱讚江宏傑：「小傑進步很多，今年氣勢也非常的好。」

而夏浦洋日前在《全明星運動會4》錄影中不甚意外傷到右腳膝蓋，錢薇娟則說：「的確很心疼他，對整個紅隊的戰力的確影響很大，我們也祝福他早日康復。」對於無法打入總冠軍又得在旁觀賽，郭泓志一派輕鬆地說：「沒關係啊，我們在旁邊當觀眾也是很開心呀，反正我是錢姊跟傑哥的粉絲，紅藍我都不得罪。」

《2023超級華人風雲大賞》於明年1／21除夕當晚8點至12點播出，節目內容由「澎恰恰x許效舜」領軍龍隊，「吳宗憲x曾國城」領軍虎隊，4大金鐘天王主持人率領眾多藝人進行一場兔年除夕夜豪華藝能秀，展開連續4小時PK大戰。