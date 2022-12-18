目前所屬職棒統一獅及職籃台鋼獵鷹啦啦隊成員許斐棋，擁有甜美臉蛋及好身材的她，因拍攝知名牙膏廣告讓她人氣再度提升，而她也時常在社群分享生活，昨（17）日不畏寒流的她曬出身穿黑色小可愛的照片，讓粉絲直呼太犯規。

許斐棋昨（17）日在IG曬出她身穿一件黑色細肩帶禮服，露出性感香肩美背，側身露出無辜雙眼看向鏡頭的美照，看起來超級誘人，文中她則寫下：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。這樣夠寒了嗎？」最後更註記「這個天氣不是冷是濕」。

照片曝光後，引來粉絲暴動紛紛大讚她「太辣了！」、「仙女下凡超美」、「斐棋好美」連美女主播蔡尚樺也在底下留言「露肩超性感」更附上眼冒愛心的表情符號，不過粉絲除了誇獎她外，更提醒她近期寒流來襲，希望她注意保暖，然而，她昨（17）日也在IG上傳一段她不畏寒風，在高雄身穿短版中空啦啦隊服工作熱舞的影片，讓粉絲不禁直呼超敬業。

事實上，許斐棋在高中時就被稱為「莊敬校花」，曾拍過許多廣告，最廣為人知的莫過於先前拍攝的「好來牙膏」廣告，片中可愛帥氣打鼓的模樣讓觀眾印象深刻，如今她也擔任運動實境節目《全明星運動會》紅隊經理，讓她人氣再度竄升。