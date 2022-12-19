前中華職棒選手方昶詠擁有「豹子腿」的封號，精湛的球技受到不少球迷的喜愛，最近他邀請樂天女孩總監陸筱晴一同談論總監工作內容，以及啦啦隊與球隊的帶隊方式，聊到學長學弟制時，方昶詠透露自己國小時五年級的學長，可以搧四年級的學弟巴掌，讓陸筱晴錯愕直呼：「這另類霸凌吧？」

陸筱晴分享自己在甄選啦啦隊女孩的條件，她認為有熱情最重要，方昶詠接著問到究竟啦啦隊有沒有嚴格的前輩後輩之分，曾是啦啦隊女神的陸筱晴，在2013年時，她曾短暫離開啦啦隊，隔年歸隊後，她發現多了「學姊學弟制」，學姊會對著學妹說，「怎樣怎樣不能用」、「跟妳們講過幾次怎麼樣」等命令式口吻，坦言：「真的有點恐怖。」

方昶詠聽完也深有感觸，透露他所經歷「學長學弟制」，在國小時期最為嚴苛，那時候看到學長跟看到鬼一樣，看到都要閃邊站，因為五年級學長可以搧四年級學弟的巴掌，權限之大讓人難以想像，陸筱晴聽到後吃驚到張大嘴巴，錯愕問：「這是另類霸凌吧？」方昶詠則笑回：「那是我那個年代啦，現在你打看看，你就去法院了我告訴你。」

方昶詠也說到，長大後「學長學弟制」的給人的壓力與影響越來越小，不過他認為前輩與後輩之間就是互相尊重，本來年紀小、或比較晚進來的那方，就是尊重比自己早進來的學長姐。

「豹子腿」方昶詠邀請樂天女孩總監陸筱晴上節目訪談。(影片來源/豹子腿方昶詠 Youtube)

除了討論「學長學弟制」以外，陸筱晴也分享總監的工作內容，「編舞」、「排練」是基本，還要安排時間規劃、瞭解有沒有女孩請假、人員如何調配等等。就連表演時，坐在場邊滑手機都不是在休息，而是在跟對面觀眾台工作人員傳訊息，足以見得這份工作的付出與辛苦。