40歲女星沐妍（本名：鄒沐妍）過去是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，今年初轉戰樂天桃猿MC，曾演出電視劇《真愛找麻煩》，外型亮麗的她，近期上節目分享25歲時一度要踏入婚姻當媽媽，未料發現孩子有家族遺傳疾病，讓沐妍不得不含淚送走寶寶，身心交瘁的她後來還被最後一根稻草壓垮，竟得知男友媽在背後說她是「有病的女人」。

沐妍近期上《單身行不行》揭露早年痛苦往事，她坦言過去夢想很單純，希望25、26歲結婚，28歲生小孩，被虧為何好像很多女孩都有類似夢想？她則說因為年紀再大一點好像太老，跟小孩年齡差距大，年紀小時太早結婚會覺得還沒成熟，後來果然在25歲遇到前男友，兩人更進展到同居、計畫結婚，讓沐妍以為自己的美夢就要成真。

沐妍說，自己後來知道其實有家族遺傳疾病，尤其是男性容易得到先天性免疫不全症，正式的名稱是「先天性的愛滋病」，也就是說基因裡無法產生免疫系統的細胞，導致一般人若是感冒，得到這疾病的人就容易衍生成肺炎，若跌倒，就會變成蜂窩性組織炎，她的哥哥就有這種疾病，因此懷孕後，沐妍就決定先做絨毛穿刺，確定寶寶的健康狀況，結果報告出來真的是男寶寶，也確認患有這種疾病。

25歲送走罕病胎兒，樂天女孩遭準婆婆嗆「有病的女人」未婚夫反應讓她徹底心死！年近40被重傷笑中帶淚：不想婚

最後，沐妍跟男友討論後，迫不得已只好決定小產送走小孩，拿掉孩子後兩人仍計畫要結婚，卻在過程中發現男方沒有儲蓄習慣，還發現他會賭博，兩人因此起了爭執，男方更脫口爆料自己的媽媽說：「全台灣的女生這麼多，你為什麼要找一個有病的女人？」令沐妍瞬間心死，更因此發現男方完全不會維護她，兩人就決定分手。