蕭閎仁10月中發生重大車禍事故，連人帶車翻落山谷，當時車上連他一共5人，所幸在車體嚴重變形下仍保住性命，相當驚險；時隔2個月，他10日突然在臉書發文「明年留一天給我」，他的經紀人老婆許馨今向本報分享好消息，表示蕭閎仁近日回歸演藝圈，預計明年舉辦專場演唱會，許馨表示：「過2天會正式公布（演唱會）詳細內容。」也會陸續推出音樂作品。

蕭閎仁今年520登記結婚升格人夫，婚後生活甜蜜，並由老婆許馨為他張羅演藝工作；未料婚後才5個月就驚傳他發生車禍危及性命，他脫離險境後，表示意外當下感覺離死亡很近，「每個下一秒感覺不是要離世就是要癱瘓這世，心裡真的強烈的想…快有什麼東西將我們擋下吧！因為感覺再翻下去大家就不行了」，所幸車體翻滾2、3圈後奇蹟似地停止了」。意外發生時，車上連他一共5人幸運沒有發生重大傷亡；至於蕭閎仁目前健康情形，許馨今報平安說：「謝謝大家關心，他目前恢復得很好，外傷都已經痊癒，只剩回診觀察腦震盪的部份。」